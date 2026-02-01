Giorgia Meloni si è scagliata contro chi mette troppa attenzione sull’eventuale presenza dell’ICE alle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. La premier ha detto che non c’è bisogno di inviti esterni per difendere gli interessi dell’Italia e ha definito un’assurdità il clamore sollevato sull’agenzia di sicurezza americana. Meloni ha sottolineato che l’Italia può gestire la sicurezza senza dipendere da altri, invitando a mantenere le decisioni nel nostro paese.

Giorgia Meloni ha criticato l’attenzione concentrata sull’eventuale presenza dell’ICE, l’agenzia federale di sicurezza americana, durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, definendola un’assurdità. Il dibattito è esploso dopo la conferma che alcuni analisti dell’ICE potranno operare in qualità di supporto tecnico durante i giochi, ma solo all’interno delle sedi diplomatiche statunitensi, senza alcun ruolo operativo sul territorio italiano. Il Viminale ha precisato che tutte le decisioni relative alla sicurezza sul suolo nazionale rimarranno esclusivamente nelle mani delle autorità italiane, con responsabilità e direzione esclusiva del governo italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni: Eccessivo sottolineare ruolo ICE, l’Europa non ha bisogno di inviti esterni per difendere i suoi interessi

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Meloni attacca chi polemizza sull’ICE e chiede agli Stati Uniti di proteggere l’Europa.

Meloni critica la sinistra che polemizza sull’Ice alle Olimpiadi, ma poi chiede agli Stati Uniti di difendere l’Europa.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

