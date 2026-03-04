15mila multe in due mesi bufera autovelox al Piratello

Al Piratello, lungo la via Emilia a Imola, in due mesi sono state emesse oltre 15.000 multe a causa dell'abbassamento del limite di velocità da 70 a 50 kmh. La questione riguarda principalmente l'aumento delle sanzioni e il numero elevato di verbali prodotti in breve tempo. La situazione ha generato polemiche tra residenti e automobilisti coinvolti.

L'associazione deposita la denuncia. Sotto accusa il Piano del Traffico fermo al 2017 e l'uso dei proventi Non è più solo una questione di verbali nella frazione di Piratello, lungo la via Emilia, a Imola. Al centro della polemica, l'esplosione delle sanzioni dopo l'abbassamento del limite di velocità da 70 a 50 kmh: oltre quindicimila mila multe in soli due mesi, un incremento del 2.000%. L'associazione Altvelox (associazione nazionale tutela degli utenti della strada) ha depositato una denuncia-querela e ipotizza una gestione della sicurezza stradale finalizzata più a "fare cassa" che a proteggere gli utenti, oltre alla mancata attualizzazione degli strumenti di pianificazione.