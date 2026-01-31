Autovelox in Italia | solo mille omologati su 11mila nelle strade Multe a rischio ricorsi

Solo un migliaio di autovelox su 11mila in tutta Italia sono ufficialmente omologati. Le multe fatte con apparecchi non certificati rischiano di essere annullate se i tribunali confermeranno i dubbi sulle certificazioni. Molti Comuni installano dispositivi senza i necessari controlli, lasciando i guidatori nelle mani di apparecchi potenzialmente non a norma. La situazione ha già scatenato una serie di ricorsi e potrebbe portare a una revisione generale delle sanzioni legate alle infrazioni stradali.

Gli autovelox, considerati bancomat dalle amministrazioni comunali, possono riservare sorprese. Infatti, in Italia, su circa 11 mila informalmente rilevati, di questi solo 3.800 risultano registrati sulla piattaforma del ministero delle Infrastrutture. “Poco più di mille rientrano automaticamente nei requisiti di omologazione in fase di adozione”. Lo rende noto il Mit, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annunciando di aver trasmesso al Mimit il decreto autovelox, “per la sua successiva notifica a Bruxelles ai fini della procedura TRIS, che comporta una clausola di ‘stand still’ di 90 giorni”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

