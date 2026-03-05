autovelox nel caos a napoli il prefetto sospende tutti i dispositivi

A Napoli il prefetto ha deciso di sospendere tutti gli autovelox presenti in città, creando un caso senza precedenti. La decisione riguarda tutti i dispositivi di controllo della velocità installati sul territorio e arriva mentre si discute di possibili future azioni simili in altre città italiane. La sospensione rimarrà in vigore fino a nuove indicazioni.

Sono decine gli autovelox spenti a Napoli e nella sua provincia per decisione del prefetto: ecco quali sono le motivazioni Per evitare nuove piogge di ricorsi sui dispositivi omologati e non, la scelta è stata presa per fare “ricognizione sui dispositivi fissi e mobili installati nell’area metropolitana”. Questi autovelox fanno già parte di quelli censiti sul sito web del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Come sottolinea Quattroruote, la decisione è per “garantire la legalità dell’azione amministrativa, la certezza degli accertamenti delle infrazioni al codice della strada e la tutela degli utenti della strada . nelle more dell’adozione delle disposizioni attuative relative all’omologazione dei misuratori di velocità”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

