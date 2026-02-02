Autovelox nel caos | solo mille omologati su oltre 11mila rischio boom di ricorsi

In Italia, la maggior parte degli autovelox non è ancora omologata. Su oltre 11.000 dispositivi, solo circa mille sono ufficialmente certificati. Questo crea confusione tra gli automobilisti, che si trovano davanti a autovelox non sempre affidabili. Il problema potrebbe portare a un vero e proprio boom di ricorsi, visto che molti guidatori potrebbero contestare multe basate su apparecchi non a norma. La questione mette in discussione la regolarità di molti controlli stradali nelle città italiane.

In Italia la situazione degli autovelox è tutt'altro che lineare. Su oltre 11mila dispositivi installati lungo la rete stradale nazionale, appena mille risultano omologati secondo i requisiti previsti dalla normativa. Tradotto: 9 apparecchi su 10 potrebbero non essere pienamente conformi. Un dato che apre scenari delicati, soprattutto alla luce della sentenza della Corte di Cassazione dell'aprile 2024, che ha stabilito un principio chiaro: le multe elevate tramite autovelox non omologati sono nulle. Il rischio concreto è quello di una raffica di ricorsi da parte degli automobilisti sanzionati per eccesso di velocità.

Solo un migliaio di autovelox su 11mila in tutta Italia sono ufficialmente omologati.

