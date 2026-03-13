Autovelox | dal 2017 tutti gli apparecchi sono validi

Dal 2017 in poi, tutti gli autovelox approvati saranno considerati validi dal punto di vista tecnico. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta per mettere fine al dibattito legale sulla questione, confermando ufficialmente la validità di questi apparecchi a partire da quella data. La decisione riguarda tutti i dispositivi installati e in uso dal 2017 in avanti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta per chiudere il dibattito giuridico sugli autovelox, stabilendo che tutti i dispositivi approvati a partire dal 2017 godranno di piena validità tecnica. Questa decisione, annunciata da Matteo Salvini, mira a sanare le incertezze legali sorte dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione del 2024, distinguendo nettamente tra semplice approvazione e omologazione completa. L’iniziativa non si limita solo alla regolarizzazione degli strumenti esistenti, ma apre la strada a un nuovo fronte di controllo contro l’evasione assicurativa, con una norma di legge prevista entro l’estate prossima in collaborazione con il Garante della Privacy e l’Ivass. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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