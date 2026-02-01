Controllo sorpresa sugli autovelox | la metà degli apparecchi risulta non conforme alle norme di sicurezza e precisione

Un controllo a sorpresa sugli autovelox ha scoperto che il 50% degli apparecchi in uso in Italia non sono conformi alle norme di sicurezza e precisione. Esperti e autorità hanno verificato decine di dispositivi e i risultati sono allarmanti: molti non funzionano come dovrebbero, mettendo a rischio la corretta applicazione delle sanzioni e la sicurezza degli automobilisti.

Un’ispezione sorpresa condotta da esperti tecnici e autorità competenti ha rivelato un quadro preoccupante sulle infrastrutture di controllo della velocità sulle strade italiane: la metà degli autovelox in servizio non rispetta le norme di sicurezza e precisione previste dalla legge. L’indagine, avviata a gennaio 2026 e conclusa in febbraio, ha coinvolto oltre 1.200 dispositivi distribuiti in 14 regioni, con particolare attenzione alle autostrade e alle strade extraurbane a traffico intenso. I risultati hanno mostrato che solo un dispositivo su dieci è stato giudicato completamente conforme agli standard tecnici e alle procedure di calibrazione obbligatorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

