Quasi tutti gli autovelox d’Italia sono illegali | Solo mille gli omologati

La maggior parte degli autovelox installati in Italia non sono ufficialmente riconosciuti. Su circa 11.000 apparecchi, solo 3.800 sono stati registrati nel sistema del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo significa che quasi tutti gli altri sono illegali, senza omologazione e quindi potenzialmente privi di validità legale. La scoperta mette in discussione molte multe e controlli effettuati finora su strada.

Su circa 11 mila autovelox informalmente rilevati sul territorio, "solo 3.800 si sono registrati sulla piattaforma" del ministero delle Infrastrutture dei trasporti. E di questi, "poco più di 1.000 rientrano automaticamente nei requisiti di omologazione in fase di adozione". Sicurezza stradale o finanziaria dello Stato? PIAZZA LIBERTA', puntata di sabato 5 aprile 2025

