Quasi tutti gli autovelox d’Italia sono illegali | Solo mille gli omologati

Da imolaoggi.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggior parte degli autovelox installati in Italia non sono ufficialmente riconosciuti. Su circa 11.000 apparecchi, solo 3.800 sono stati registrati nel sistema del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo significa che quasi tutti gli altri sono illegali, senza omologazione e quindi potenzialmente privi di validità legale. La scoperta mette in discussione molte multe e controlli effettuati finora su strada.

Su circa 11 mila autovelox informalmente rilevati sul territorio, "solo 3.800 si sono registrati sulla piattaforma" del ministero delle Infrastrutture dei trasporti. E di questi, "poco più di 1.000 rientrano automaticamente nei requisiti di omologazione in fase di adozione". Sicurezza stradale o finanziaria dello Stato? PIAZZA LIBERTA', puntata di sabato 5 aprile 2025

