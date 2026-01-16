Autostrada A4 chiudono le stazioni di Dalmine e Seriate

Si segnalano chiusure temporanee delle stazioni di Dalmine e Seriate sulla A4 Milano-Brescia, in occasione di lavori di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. Per garantire la sicurezza, verranno adottati provvedimenti di limitazione alla viabilità. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Chiusure in viste sulla A4 Milano-Brescia. Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati provvedimenti di limitazione alla viabilità. Dalle 21:00 di lunedì 19 alle 00:30 di martedì 20 gennaio, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate o di Bergamo. Dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiusa la stazione di Seriate, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Milano: Bergamo; per chi proviene da Brescia: Grumello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

