Urta le vetture in sosta e si ribalta

Nella notte di sabato in via Pisacane, un incidente ha coinvolto un giovane di 25 anni alla guida di un’Alfa Romeo Mito. L’auto ha urtato alcune vetture parcheggiate e si è ribaltata su un fianco, intrappolando il conducente. Fortunatamente, non sono state riportate conseguenze gravi. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di gestire la situazione e di mettere in sicurezza l’area.

Rocambolesco incidente, fortunatamente senza gravissime conseguenze fisiche, sabato notte in via Pisacane: un 25enne alla guida di una Alfa Romeo Mito ha urtato alcune vetture in sosta a margine della carreggiata, poi l’auto si è ribaltata su un fianco, intrappolando il conducente. È successo verso le 3 nella strada a ridosso del centro cittadino, parallela a via Marsala. Da una prima ricostruzione dell’incidente pare che l’automobilista, per cause ancora in corso di accertamento, abbia fatto tutto da solo e senza causare altri feriti. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza per liberare il giovane conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urta le vetture in sosta e si ribalta Leggi anche: Gualtieri, urta veicolo in sosta e si ribalta in auto Leggi anche: Albino, ubriaco al volante: urta due auto in sosta e si ribalta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Albino, ubriaco al volante: urta due auto in sosta e si ribalta; Urta le vetture in sosta e si ribalta; Urta le auto parcheggiate e si ribalta; Melito, furgone urta auto che si ribalta: otto feriti, quattro sono bambini. Urta le vetture in sosta e si ribalta - Rocambolesco incidente, fortunatamente senza gravissime conseguenze fisiche, sabato notte in via Pisacane: un 25enne alla guida di una Alfa Romeo Mito ha urtato alcune vetture in sosta a margine della ... ilgiorno.it

Albino, ubriaco al volante: urta due auto in sosta e si ribalta - L'ubriaco al volante è un 25enne di Albino, poi risultato positivo all'etilometro. bergamonews.it

Monza, si schianta contro le auto parcheggiate e si ribalta: 25enne rimane incastrato nell’abitacolo - Per estrarre l'automobilista 25enne sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza. msn.com

Antenna 2 Tg 26 12 2025

Un 25enne ha urtato alcune auto in sosta a Monza, ribaltandosi con la sua vettura. Rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo. Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Urta auto parcheggiate e si ribalta, 'liberato' dai vigili del fuoco. Incidente nella notte a Monza, 25enne in ospedale #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.