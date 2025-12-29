Urta le vetture in sosta e si ribalta

Nella notte di sabato in via Pisacane, un incidente ha coinvolto un giovane di 25 anni alla guida di un’Alfa Romeo Mito. L’auto ha urtato alcune vetture parcheggiate e si è ribaltata su un fianco, intrappolando il conducente. Fortunatamente, non sono state riportate conseguenze gravi. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di gestire la situazione e di mettere in sicurezza l’area.

Rocambolesco incidente, fortunatamente senza gravissime conseguenze fisiche, sabato notte in via Pisacane: un 25enne alla guida di una Alfa Romeo Mito ha urtato alcune vetture in sosta a margine della carreggiata, poi l’auto si è ribaltata su un fianco, intrappolando il conducente. È successo verso le 3 nella strada a ridosso del centro cittadino, parallela a via Marsala. Da una prima ricostruzione dell’incidente pare che l’automobilista, per cause ancora in corso di accertamento, abbia fatto tutto da solo e senza causare altri feriti. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza per liberare il giovane conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

