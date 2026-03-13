Auto marketing soft power | perché la cinese Byd vuole entrare in Formula 1

La casa automobilistica cinese Byd ha annunciato l’intenzione di entrare nel mondo della Formula 1. Dopo aver conquistato i mercati più importanti, tra cui quello europeo, con vetture competitive a prezzi contenuti, ora punta a ampliare la propria presenza attraverso il motorsport. La decisione arriva in un momento in cui il brand si sta facendo strada anche nel settore del marketing e del soft power, con l’obiettivo di rafforzare la propria immagine globale.

Dopo essersi inserita con notevole successo all’interno dei principali mercati automobilistici del pianeta, compreso quello europeo, e aver terrorizzato i competitor vendendo vetture interessanti a prezzi molto contenuti, ecco che Byd potrebbe presto fare un altro passo in avanti. O laterale, se proprio vogliamo essere precisi, visto che l’azienda cinese starebbe valutando l’idea di entrare nel mondo degli sport motoristici, tra cui la Formula Uno e le gare di durata. Il motivo? Aumentare ulteriormente l’ attrattiva del marchio a livello globale. E magari intercettare pure nuovi clienti: non solo famiglie desiderose di guidare un’auto elettrica economica. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Auto, marketing, soft power: perché la cinese Byd vuole entrare in Formula 1 Articoli correlati BYD in Formula 1, il colosso cinese valuta l’ingresso nel Circus: lo scenario tra 12° team e partnershipBYD studia l'ingresso in Formula 1 dopo Cadillac e Audi: sul tavolo ci sono l'ipotesi di un 12° team oppure una partnership con una struttura già... Il gaming cinese è il nuovo soft power di Pechino: dalla censura del regime al successo globalePer anni l’industria videoludica cinese è stata associata a limiti stringenti, dal controllo dei contenuti alla disciplina delle ore di gioco per i...