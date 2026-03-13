Auto in fiamme in autostrada disagi alla circolazione

Un'auto è andata a fuoco nel pomeriggio sull'autostrada Catania-Messina, vicino a Galati. L'incendio ha causato disagi alla circolazione, con veicoli che sono stati rallentati o fermati nelle vicinanze. Non sono stati segnalati feriti, ma la presenza delle fiamme ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di spegnimento.

Un'auto in fiamme sull'autostrada Catania Messina all'altezza di Galati. L'incendio è avvenuto nel pomeriggio. Qualche rallentamento al traffico per consentire ai mezzi di soccorso di spegnare il rogo e rendere la circolazione quanto più sicura possibile sull'A18. Sul posto la polizia stradale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Fiamme in una palazzina abbandonata: strada chiusa al traffico, disagi alla circolazioneBRINDISI - Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi (9 gennaio 2025) in una palazzina abbandonata in via Pordenone, traversa di via... Scontro tra auto sulla Cervese: code e disagi alla circolazioneE' al vaglio della Polizia locale di Forlì la dinamica di uno scontro tra auto avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la Cervese, tra Bagnolo... Incendio sulla A21, in fiamme casello autostradale di Brescia Sud Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auto in fiamme in autostrada disagi... Temi più discussi: Auto in fiamme in autostrada, code in direzione di Milano; Auto in fiamme a Santa Giuletta: vigili del fuoco in azione e traffico in tilt; Incendio sulla Pontina: automobile avvolta dalle fiamme; Auto in fiamme in via Rometta, paura a Sassuolo – Video. Auto in fiamme sullo svincolo dell’Ascoli-Mare, conducente si mette in salvo: nessun feritoAuto in fiamme sullo svincolo dell'Ascoli-Mare, conducente si mette in salvo: nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ... rivieraoggi.it Auto in fiamme all’alba, traffico in tiltPaura sul Ponte Ancaranese, in zona Castel Di Lama La vallata di Ascoli Piceno, precisamente in zona Ponte Ancaranese, si è svegliata con le fiamme alte. Un'auto infatti ha preso fuoco sul Ponte Ancar ... youtvrs.it Traffico bloccato al centro di Napoli per un’auto parcheggiata in divieto a piazza Dante. In pochi istanti si forma una lunga coda di bus Anm. - facebook.com facebook Il cane Aaron, rapito dai ladri e gettato dall'auto in corsa. Chi ha lo ha ucciso così ha commesso non uno ma 3 reati x.com