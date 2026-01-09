Fiamme in una palazzina abbandonata | strada chiusa al traffico disagi alla circolazione

Oggi a Brindisi si è sviluppato un incendio in una palazzina abbandonata di via Pordenone, vicino all'ex ospedale Di Summa. La situazione ha portato alla chiusura della strada e a disagi nella circolazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

BRINDISI - Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi (9 gennaio 2025) in una palazzina abbandonata in via Pordenone, traversa di via Cappuccini, a Brindisi, nelle immediate vicinanze dell'ex ospedale Di Summa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autobotte per le.

