Travolge e uccide un uomo la notte di Natale poi abbandona l' auto e scappa | si è costituita la 21enne alla guida

Una notte di Natale che si chiude con una morte sulla strada e una fuga, durata appena qualche ora. A Leini, nel Torinese, un uomo di 75 anni, Claudio Pogliano, ha perso la vita dopo essere stato.

