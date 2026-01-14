Hojbjerg alla Juve non è finita | il club lavora ai fianchi del giocatore che avrebbe questo desiderio

L'interesse della Juventus per Pierre-Emile Hojbjerg continua a evolversi. Il club sta approfondendo i contatti con il giocatore, che avrebbe manifestato apertura a un trasferimento. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, e le prossime settimane potrebbero rivelare ulteriori dettagli su questa possibile operazione di mercato.

Hojbjerg alla Juve, non è finita: il club lavora ai fianchi del giocatore che aprirebbe al trasferimento. Il danese è tentato dai bianconeri. La pista che porta a Pierre-Emile Højbjerg è un classico del mercato bianconero che non accenna a passare di moda. Il mediano danese, attualmente in forza all' Olympique Marsiglia, resta il profilo ideale per aggiungere carisma, muscoli e visione di gioco al centrocampo della Juventus. Sebbene Luciano Spalletti si sia detto pubblicamente soddisfatto degli interpreti a disposizione, ha lasciato aperta una porta non trascurabile: intervenire solo per « giocatori forti ».

