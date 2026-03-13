Australia | evacuazione urgente e disuguaglianza fiscale

Oggi in Australia si parla di un’evacuazione urgente di cittadini all’estero e di questioni legate alla giustizia fiscale nel paese. Le autorità hanno preso misure immediate per garantire la sicurezza di chi si trova fuori dai confini nazionali. Parallelamente, si discute delle disparità nel sistema fiscale australiano e delle sue implicazioni. La giornata si concentra su questi due temi principali.

La sicurezza degli australiani all’estero e la giustizia fiscale sono al centro delle notizie di oggi, giovedì 12 marzo 2026. Il governo ha ordinato l’evacuazione del personale non essenziale da Israele e dagli Emirati Arabi Uniti a causa del peggioramento della situazione bellica, mentre un tragico incidente stradale a Brisbane ha causato due decessi tra adolescenti. Nel frattempo, una nuova analisi rivela come lo sconto sulle plusvalenze fiscali benefici in modo sproporzionato i residenti dei quartieri più ricchi di Sydney, sollevando interrogativi sulla distribuzione della ricchezza. La politica interna si accende con le dichiarazioni di Barnaby Joyce su One Nation e l’annuncio di un nuovo candidato per i Verdi nel seggio di Brunswick. 🔗 Leggi su Ameve.eu

