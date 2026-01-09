Wir 2026 | la disuguaglianza globale passa da finanza clima e grandi patrimoni

Il “World Inequality Report 2026” (WIR), pubblicato il 10 dicembre 2025, analizza le principali cause della crescente disuguaglianza globale. In particolare, il rapporto evidenzia come finanza, clima e patrimoni elevati contribuiscano a rafforzare le disparità tra i paesi e all’interno delle società. Ivan Manzo, del Comitato di Redazione dell’ASviS presieduto dal prof. Enrico Giovannini, fornisce una panoramica chiara sui temi trattati e le implicazioni per

di Ivan Manzo, Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 17 12 2025 Il 10 dicembre è stato pubblicato il “ World inequality report 2026 ” ( Wir ). Frutto del lavoro condiviso da parte di un team di economisti ed economiste, tra cui troviamo Thomas Piketty e Joseph Stiglits, lo studio descrive le nuove dimensioni della disuguaglianza che caratterizzano il ventunesimo secolo, tra cui clima, ricchezza, disparità di genere e asimmetrie del sistema finanziario globale. Sul piano internazionale, il Wir 2026 denuncia il ruolo del sistema finanziario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Troppi leader mondiali disertano la COP in Brasile, il clima non è più una priorità globale Leggi anche: La Guerra che salvò le Banche: come il 1914 riscrisse il potere globale della finanza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Namibia vs Panama: The Ancient Desert vs The Tropical Hub Spagna – Misiones Salesianas: l’educazione, la migliore risposta alla crescente disuguaglianza (ANS – Madrid) – Con la fine del 2025, il nuovo anno sarà caratterizzato da un panorama globale sempre più diseguale, con milioni di bambini e giovani che cres - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.