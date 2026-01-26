I Vigili del Fuoco di Arezzo e il Soccorso Alpino sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per recuperare due escursionisti dispersi nei prati della Burraia, nel comune di Pratovecchio Stia. L’intervento è stato necessario a causa della scomparsa dei due escursionisti, che sono stati trovati e messi in sicurezza. L'operazione si inserisce nelle attività di soccorso in zone montane e collinari per garantire la sicurezza degli escursionisti.

Nel pomeriggio ieri i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti per il recupero di due escursionisti dispersi nella zona dei prati della Burraia, nel comune di Pratovecchio Stia. Con il calare del sole e l’inizio delle nevicate, i due non sono più riusciti a ritrovare il sentiero di ritorno. Rimasti in contatto con la sala operativa dei Vigili del Fuoco e con il numero unico di emergenza 112, sono comunque riusciti a comunicare la propria posizione. Sul posto sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Pratovecchio e una del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto i due escursionisti, trovandoli in apparente buono stato di salute, seppur infreddoliti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Escursionisti dispersi nei prati della Burraia: recuperati da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

