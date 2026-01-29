I poliziotti seguono un furgone e scovano un tesoro recuperati attrezzi rubati per 50 mila euro | un arresto

Da palermotoday.it 29 gen 2026

La polizia ha bloccato un furgone sospetto seguendolo per strada. Dentro, hanno trovato attrezzi rubati per circa 50 mila euro. Gli agenti hanno arrestato un uomo e sequestrato il bottino, risultato proveniente da furti in magazzini, cantine e cantieri edili tra Brancaccio e Villabate. La scoperta arriva dopo alcuni giorni di indagini sulla serie di furti che aveva messo in allarme i residenti della zona.

Da giorni venivano segnalati dei furti in magazzini, furgoni e cantieri edili sparsi tra Brancaccio e Villabate, ma dopo una breve attività investigativa i poliziotti hanno trovato due cantina e un box in lamiera dentro cui c’era un “tesoro” da 50 mila euro. Un uomo è stato arrestato la scorsa settimana per il reato di furto aggravato e denunciato per ricettazione e furto di energia al termine degli accertamenti che hanno consentito di scoprire anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. Durante un servizio di perlustrazione a Villabate, gli agenti della sezione Investigativa del commissariato Brancaccio hanno intercettato in corso Vittorio Emanuele un furgone sospetto, ricercato già da giorni, in relazione a una serie di furti registrati nella zona.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

