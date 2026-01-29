I poliziotti seguono un furgone e scovano un tesoro recuperati attrezzi rubati per 50 mila euro | un arresto

La polizia ha bloccato un furgone sospetto seguendolo per strada. Dentro, hanno trovato attrezzi rubati per circa 50 mila euro. Gli agenti hanno arrestato un uomo e sequestrato il bottino, risultato proveniente da furti in magazzini, cantine e cantieri edili tra Brancaccio e Villabate. La scoperta arriva dopo alcuni giorni di indagini sulla serie di furti che aveva messo in allarme i residenti della zona.

Da giorni venivano segnalati dei furti in magazzini, furgoni e cantieri edili sparsi tra Brancaccio e Villabate, ma dopo una breve attività investigativa i poliziotti hanno trovato due cantina e un box in lamiera dentro cui c'era un "tesoro" da 50 mila euro. Un uomo è stato arrestato la scorsa settimana per il reato di furto aggravato e denunciato per ricettazione e furto di energia al termine degli accertamenti che hanno consentito di scoprire anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. Durante un servizio di perlustrazione a Villabate, gli agenti della sezione Investigativa del commissariato Brancaccio hanno intercettato in corso Vittorio Emanuele un furgone sospetto, ricercato già da giorni, in relazione a una serie di furti registrati nella zona.

I Carabinieri di Monsummano Terme hanno recuperato oltre 450 dispositivi elettronici, tra computer e tablet, rubati in scuole delle province di Firenze e Pistoia.

