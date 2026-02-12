“Melodie Italiane”, il popolare programma condotto da Attilio Carbone su WGBB Radio, compie un nuovo passo nel suo percorso di crescita e approda in televisione in Italia. La trasmissione, già seguita dal pubblico radiofonico newyorkese, sarà ora visibile anche sul piccolo schermo grazie ad una sinergia che unisce Italia e Stati Uniti nel segno della musica. Il programma potrà essere visto su Piana TV (Canale 185 del Digitale Terrestre in Calabria), su Telitalia Produzioni Televisive (Canale 79 del Digitale Terrestre in Calabria) e su Local-Tv, disponibile anche in streaming all’indirizzo https:local-tv. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Melodie Italiane” di Attilio Carbone sbarca in Tv: dagli Stati Uniti all’Italia, dalla radio americana al digitale terrestre italiano

Approfondimenti su Melodie Italiane

Melodie Italiane sospende temporaneamente la trasmissione su WGBB Radio a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della neve.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Melodie Italiane

Argomenti discussi: Attilio Carbone compie 87 anni: da Cosoleto a Long Island, una vita in radio per l’America italiana; A Milazzo Sinfonia creativa. Viaggio armonico tra versi e melodie evento organizzato dall’associazione culturale Teseo; Carnevale senza confini: tradizioni calabresi tra Argentina, USA e Italia | Belli e in Salute; Doppio collegamento speciale questa sera tra Long Island e Roma | focus sul nuovo quesito referendario.

Tanto Pe’ Cantà! Le canzoni italiane che hanno fatto il giro del mondo tornano sul palco in uno show che è pura energia. Musica, ritmo, emozioni e tutta la carica di Raffaele Cibelli con i suoi ballerini per una serata da cantare a squarciagola. Intratteni - facebook.com facebook