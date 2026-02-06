Attilio Carbone compie 87 anni | da Cosoleto a Long Island una vita in radio per l’America italiana

Attilio Carbone compie 87 anni. Nato a Cosoleto, in Calabria, nel 1939, ha vissuto la sua vita tra l’Italia e gli Stati Uniti. Conosciuto come voce storica dell’America italiana, ha dedicato decenni alla radio, portando le storie e le musiche della sua terra negli Stati Uniti. Oggi, a Long Island, celebra un traguardo importante, testimone di una carriera ricca di passione e impegno.

Il 6 febbraio 1939, a Cosoleto, piccolo centro della Calabria, nasceva Attilio Carbone. Oggi il noto conduttore italoamericano festeggia 87 anni, portando con sé una lunga storia di emigrazione, comunicazione e passione per la radio. Da anni residente a Long Island, New York, Attilio Carbone è una voce storica per la comunità italiana negli Stati Uniti. Ogni domenica, puntuale dalle 15 alle 18 (fuso orario di New York), entra nelle case degli ascoltatori attraverso le frequenze di WGBB Radio, conducendo il programma Melodie Italiane, appuntamento ormai consolidato per migliaia di italiani e italoamericani (giunto all'edizione numero 62).

