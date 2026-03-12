Sparatoria in una sinagoga con scuola del Michigan | Assalitore ucciso dalle forze dell’ordine

Una sparatoria si è verificata in una sinagoga con scuola a West Bloomfield, nel Michigan. La polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente e ha affrontato l’assalitore. Secondo quanto riportato, l’uomo coinvolto nell’attacco è stato ucciso dalle forze dell’ordine. La scena resta sotto controllo mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Una sparatoria in una sinagoga a West Bloomfield, in Michigan. Lo riferisce la Cnn. La polizia è sul posto. Nel complesso del Temple of Israel c’è anche una scuola. “La polizia sta rispondendo alle segnalazioni di un potenziale sparatore attivo ” ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland, secondo quanto riporta la Cnn. L’emittente riferisce che un’auto avrebbe inoltre tentato di penetrare all’interno del recinto della sinagoga, che ospita anche una scuola. L’incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in “modalità di sicurezza”, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Bloomfield Township in un post sui social media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria in una sinagoga (con scuola) del Michigan: “Assalitore ucciso dalle forze dell’ordine” Articoli correlati Leggi anche: Sparatoria in una sinagoga (con scuola) del Michigan: “Assalitore ferito, ma è riuscito a fuggire” Sparatoria in una sinagoga in Michigan: ferito l'assalitore, è in fugaLa polizia sta rispondendo alle segnalazioni di un potenziale sparatore attivo presso una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan. Una selezione di notizie su Sparatoria in una sinagoga con scuola... Temi più discussi: Sparatoria in una sinagoga in Michigan, auto contro il complesso; Al commissariato San Paolo una stanza riservata alla tutela delle vittime di violenza di genere; Crosetto: Missile su base italiana a Erbil in Iraq. Nessuna vittima, stanno tutti bene; Metrotranvia sospesa per non perdere i 70 milioni del Pnrr. Sparatoria in una sinagoga nel Michigan. Nel complesso c'è anche una scuolaUna sparatoria è in corso in una sinagoga a West Bloomfield, in Michigan. Lo riferisce la Cnn. La polizia è sul posto. Nel complesso del Temple of Israel c'è anche una scuola. ilmattino.it Usa, sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel Michigan: un'auto si è lanciata contro il complesso(Adnkronos) – Una sparatoria è in corso all’interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nel Michigan, dove nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. Lo ha reso noto la polizia d ... notizie.it Sparatoria in una sinagoga e scuola ebraica in Michigan: "Un'auto si è schiantata contro l'edificio" x.com Una sparatoria è in corso all'interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nel Michigan, dove nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. Lo ha reso noto la polizia del Michigan spiegando di aver risposto a un uomo armato. Oltre ad u - facebook.com facebook