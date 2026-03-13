Attacco a Erbil | ucciso un militare francese Macron | Inaccettabile

Durante un attacco nella regione di Erbil nel nord dell’Iraq, un militare francese ha perso la vita. L’incidente è stato comunicato dal presidente Emmanuel Macron, che ha definito l’accaduto inaccettabile. Nessun dettaglio è stato fornito sulle circostanze specifiche dell’attacco o sull’identità del militare coinvolto. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

L'annuncio del presidente Emmanuel Macron. Un soldato francese ha perso la vita durante un attacco nella regione di Erbil, nel nord dell' Iraq. La notizia è stata confermata dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha diffuso un messaggio sui social per annunciare la morte del militare. La vittima è il maresciallo Arnaud Frion, appartenente al 7° Battaglione Cacciatori Alpini di Varces, reparto dell'esercito francese impegnato nelle missioni internazionali. Nel suo messaggio, Macron ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del soldato e ai suoi compagni d'arma, sottolineando il dolore della nazione per la perdita.