Atalanta la conta degli infortunati verso l’Udinese | più Ederson che Raspadori

L'Atalanta si prepara alla sfida contro l’Udinese con diversi infortunati. Tra i giocatori in dubbio c’è il brasiliano, che ha più probabilità di scendere in campo rispetto a Raspadori. La partita si giocherà sabato 5 marzo alle 18 alla New Balance Arena. La squadra sta valutando le condizioni dei singoli prima di definire la formazione.

CALCIO. Il brasiliano, comunque in dubbio, è quello con più chance in vista del match di sabato 5 marzo alle 18 alla New Balance Arena. Rischia anche Scalvini, fuori De Ketelaere. Ederson difficile ma non impossibile, Raspadori improbabile, De Ketelaere sicuramente fuori. È questo il «borsino» degli infortunati in vista del match contro l’Udinese di sabato 7 marzo, in programma alle 18 alla New Balance Arena. In particolare, Raspadori ed Ederson sono ancora fermi: l’attaccante lavora a livello individuale, il centrocampista viene sottoposto alle terapie. Entrambi sono comunque in forte dubbio: il brasiliano sembra quello con più chance. Più lunghi i tempi di De Ketelaere dopo l’operazione al menisco: salterà le prossime partite, tra cui l’andata di Champions contro il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

