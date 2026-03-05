L'Atalanta si prepara alla sfida contro l’Udinese con diversi infortunati. Tra i giocatori in dubbio c’è il brasiliano, che ha più probabilità di scendere in campo rispetto a Raspadori. La partita si giocherà sabato 5 marzo alle 18 alla New Balance Arena. La squadra sta valutando le condizioni dei singoli prima di definire la formazione.

CALCIO. Il brasiliano, comunque in dubbio, è quello con più chance in vista del match di sabato 5 marzo alle 18 alla New Balance Arena. Rischia anche Scalvini, fuori De Ketelaere. Ederson difficile ma non impossibile, Raspadori improbabile, De Ketelaere sicuramente fuori. È questo il «borsino» degli infortunati in vista del match contro l’Udinese di sabato 7 marzo, in programma alle 18 alla New Balance Arena. In particolare, Raspadori ed Ederson sono ancora fermi: l’attaccante lavora a livello individuale, il centrocampista viene sottoposto alle terapie. Entrambi sono comunque in forte dubbio: il brasiliano sembra quello con più chance. Più lunghi i tempi di De Ketelaere dopo l’operazione al menisco: salterà le prossime partite, tra cui l’andata di Champions contro il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, la conta degli infortunati verso l’Udinese: più Ederson che Raspadori

Leggi anche: Napoli in emergenza verso Copenaghen: Conte fa la conta degli infortunati

Gasperini (lisciato dai giornalisti) è sull’orlo dello sbrocco: Raspadori gli ha ricordato che l’Atalanta conta più della RomaLa Roma di Gasperini è alla decima sconfitta stagionale (sette in campionato, due in Europa League e ieri sera in Coppa Italia).

Approfondimenti e contenuti su Atalanta la conta degli infortunati....

Temi più discussi: Atalanta, la conta degli infortunati verso l’Udinese: più Ederson che Raspadori; Krstovic mostra i tagli alla testa dopo il rigore procurato che ha deciso Atalanta-Borussia Dortmund; Atalanta, fabbrica di esterni: ecco chi saranno i prossimi a decollare sulla fascia della Dea; Lazio, Sarri: Questo è l'anno zero, domani non conta la tattica ma solo l'atteggiamento.

Atalanta, la conta degli infortunati verso l’Udinese: più Ederson che RaspadoriEderson, comunque in dubbio, è quello con più chance in vista del match di sabato 5 marzo tra Atalanta e Udinese. ecodibergamo.it

Sassuolo-Atalanta, manovra di sorpasso per la ChampionsI nerazzurri cercano la vittoria in trasferta dalla squadra di Grosso. Il trio Pasalic-Sulemana-Scamacca per raggiungere il Como e riagganciare la zona Champions ... bergamo.corriere.it

I probabili convocati di Gattuso divisi per ruolo secondo la Gazzetta dello Sport Portieri Carnesecchi (Atalanta) Donnarumma (Manchester City) Meret (Napoli) Vicario (Tottenham) Difensori centrali Bastoni (Inter) Buongiorno (Napoli) Calafiori (Arsenal) Gatti (J x.com

+++PICERNO-ATALANTA 1-1, A PUGLIESE RISPONDE MANZONI: SECONDO PAREGGIO DI FILA IN CASA PER I LUCANI+++ - facebook.com facebook