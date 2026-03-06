L'Atalanta si prepara alla partita contro l’Udinese in programma sabato 7 a Bergamo alle 18. Il difensore Scalvini e il centrocampista Ederson sono ancora in dubbio e non sono riusciti a recuperare pienamente per l’incontro. Entrambi i giocatori potrebbero quindi essere assenti, influenzando le scelte del tecnico per la formazione.

CALCIO. Il difensore e il brasiliano non recuperano per la gara di sabato 7 a Bergamo (alle 18) con i friulani. Dubbi di formazione: Kossounou, Djimsiti e Ahanor in pole, in mediana Musah può far rifiatare de Roon. Krstovic dal 1’. Quattro assenti e parecchie incertezze in casa Atalanta alla vigilia della gara contro l’Udinese, sabato 7 marzo alla New Balance Arena (alle 18). Con l’Udinese Palladino deve sciogliere qualche nodo di formazione. In difesa davanti a Carnesecchi potrebbero giocare dal 1’ Kossounou, Djimsiti e Ahanor, con gli ultimi due in ballottaggio con Hien e Kolasinac. In mediana possibile turno di riposo a de Roon, con Musah accanto a Pasalic, mentre Bellanova scalpita a destra con uno tra Bernasconi e Zappacosta a sinistra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, assenti e dubbi con l’Udinese: anche Scalvini ed Ederson verso il forfait

Leggi anche: Atalanta, la conta degli infortunati verso l’Udinese: più Ederson che Raspadori

Leggi anche: Atalanta, dubbi di formazione contro il Napoli: Scalvini e Krstovic in pole

Aggiornamenti e notizie su Atalanta assenti e dubbi con l'Udinese....

Temi più discussi: Atalanta, assenti e dubbi con l’Udinese: anche Scalvini ed Ederson verso il forfait; Probabili 28ª: Inter con Pio-Thuram, Bartesaghi ci prova. Vlahovic out; Lazio, verso l'Atalanta in dubbio Gila, Basic e Maldini; Comportamento dubbio e incomprensibile della polizia: i gruppi del Dortmund boicottano la trasferta.

Atalanta, assenti e dubbi con l’Udinese: anche Scalvini ed Ederson verso il forfaitIl difensore e il brasiliano non recuperano per la gara di sabato 7 a Bergamo (alle 18) con i friulani. Dubbi di formazione. ecodibergamo.it

Moviola Sassuolo Atalanta: gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26Moviola Sassuolo Atalanta: gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 La sfida tra Sassuolo e Atalanta, giocata su ritmi altissimi, ha richiesto un ... calcionews24.com

Programmata anche Lecce-Atalanta, ma dipenderà ancora dalla Champions facebook

Runjaic verso l'Atalanta: "Il ritiro ha fatto bene all'Udinese. Spero che per la partita contro la #Juve..." x.com