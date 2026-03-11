Tecnologia Passadore Asus | Fondamentale il servizio post-vendita

Un rappresentante di Passadore, azienda di tecnologia, ha affermato che il servizio post-vendita è considerato essenziale. L'azienda fornisce assistenza on-site, intervenendo direttamente presso l'azienda o l'abitazione dell'utente in caso di guasto a un notebook. La dichiarazione è stata rilasciata a Milano e riguarda le modalità di intervento e assistenza ai clienti.

Milano, 11 mar.(Adnkronos) - “Per un'azienda il servizio post-vendita è fondamentale. Noi offriamo un servizio di assistenza on-site, se si guasta un notebook andiamo a ripararlo in azienda o in casa dell'utente. Abbiamo scelto di dare due anni di garanzia sulla batteria perché riteniamo che, sebbene si tratti un bene di consumo, in un ciclo di vita il notebook deve essere coperto dai due anni di utilizzo”. Così Alessandro Passadore, Country Product Manager di Asus Business, In occasione della presentazione del nuovo ExpertBook Ultra pensato per il segmento B2B e progettato per definire il futuro del mobile computing nell'era dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

