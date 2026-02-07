I bambini si sono radunati ieri mattina per l’inaugurazione di un grande murale dedicato ai Calzini Spaiati. L’opera vuole trasmettere un messaggio forte contro le discriminazioni e per l’accettazione delle differenze. Decine di bambini hanno partecipato, indossando calzini diversi, per celebrare l’iniziativa internazionale che si ripete ogni primo venerdì di febbraio.

C’erano decine di bambini all’inaugurazione, ieri mattina, del murale dedicato al tema " Calzini Spaiati ", l’iniziativa internazionale che si festeggia ogni primo venerdì di febbraio, in cui indossare calzini diversi rappresenta l’ inclusione sociale e il valore delle diversità. Ogni pilastro (18 in totale) che sorregge il ponte di via Greppi è stato decorato dai maestri della street art dell’associazione We Run The Streets, guidati dal writer Marco Zanghi, con la collaborazione dei ragazzi che hanno frequentato il Centro Invernale del Comune e dei giovani di Grupifh Onlus, associazione di promozione sociale per persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giornata dei Calzini Spaiati. Inaugurato il maxi-murale: "Messaggio potente e inclusivo"

Approfondimenti su Giornata Calzini Spaiati

La Giornata dei Calzini Spaiati si sta diffondendo tra scuole e aziende come un modo semplice per promuovere l’inclusione.

Oggi si celebra la Giornata dei calzini spaiati, un evento nato in una scuola in Friuli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giornata Calzini Spaiati

Argomenti discussi: Non tutto deve combaciare per forza: due calzini spaiati, e il mondo non crolla…; Giornata dei calzini spaiati 2026: educare alla diversità per contrastare bullismo e cyberbullismo - - Explora; Giornata dei calzini spaiati 2026, perché e quando si festeggia; Giornata dei calzini spaiati 2026: cos'è, come e perché aderire.

È la giornata dei calzini spaiati, nata per ricordarci che la diversità è bellaOggi è la Giornata dei Calzini Spaiati nata per parlare di accoglienza e inclusione in modo semplice e immediato, celebrando il valore delle diversità ... fanpage.it

Giornata dei calzini spaiati 2026: oggi 6 febbraio si celebra la diversità con un gesto sempliceOggi 6 febbraio 2026 è la 13ª Giornata dei Calzini Spaiati. Un gesto semplice per celebrare la diversità e l'inclusione: ecco come partecipare e il significato. lifestyleblog.it

Budapest, Fiumei út Nel giorno dei calzini spaiati, nei giorni del funerale a pezzi del diritto al dissenso, un funerale vero: accompagnare alla seconda vita un artista e una persona che ha fatto della libertà la sua missione, dal primo film all’ultimo. E oltre. No ed facebook

Giornata dei calzini spaiati, striscione sul Palazzo della Città Metropolitana di Bari - News x.com