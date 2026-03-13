Assegni ad personam a Casa Sollievo Mangiacotti si difende e rilancia | Ecco le buste paga gonfiate

Giuseppe Mangiacotti, segretario provinciale territoriale della Cisl Fp, ha deciso di rispondere alle affermazioni di Gino Gumirato, pronunciate durante una conferenza stampa martedì 12 marzo. Mangiacotti ha commentato le affermazioni riguardanti assegni ad personam a Casa Sollievo e ha accusato di aver gonfiato le buste paga, senza tuttavia nominare direttamente Gumirato. La discussione si concentra sulle recenti dichiarazioni e sulle presunte irregolarità nelle retribuzioni.

Il sindacalista, in un messaggio video ribattezzato ‘Operazione Verità, ha replicato al direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza Gino Gumirato Mangiacotti, evidentemente infastidito, rilancia: “Qualcuno ha asserito che sono tutte fake le buste paga, ovviamente noi per un fatto di serietà e di privacy, abbiamo oscurato tutti i nomi e cognomi ma non vorremmo essere costretti a pubblicarli, perché ve ne sono tantissimi con assegni che vanno da 570 a 413 euro, quindi circa 1000 euro per questa persona, per quest'altra 1749, per quest'altra ancora 25 più 619 più 1054 euro di indennità di funzione, per quest'altra ancora 670 più 516, per quest'altra ancora 1900 euro di assegno ad personam, per quest'altra ancora 1200 euro e ancora 923 più 619. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

