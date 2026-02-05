Si potranno vedere le buste paga dei colleghi? Il decreto sulla trasparenza salariale in 8 domande e risposte

Da oggi diventa più facile controllare quanto guadagnano i colleghi in ufficio. Il nuovo decreto sulla trasparenza salariale permette ai lavoratori di chiedere e vedere le buste paga dei colleghi, con l’obiettivo di garantire pari retribuzione tra uomini e donne che fanno lo stesso lavoro o lavori equivalenti. Questa novità obbliga i datori di lavoro a condividere più informazioni sui salari, per combattere eventuali discriminazioni e promuovere maggiore equità sul posto di lavoro.

Assicurare la parità retributiva tra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro, o un lavoro di pari valore, introducendo nuovi obblighi di trasparenza per i datori di lavoro e meccanismi di tutela per le lavoratrici in caso di trattamenti salariali discriminatori. Lo prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva Ue 2023970 che dopo il primo via libera dal consiglio dei ministri del 5 febbraio dovrà iniziare il cammino di approvazione nelle commissioni parlamentari per tornare in Cdm per il sì definitivo entro il prossimo 7 giugno. Le nuove regole riguardano i datori di lavoro che applicano contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato - anche se a tempo parziale-, comprese le posizioni dirigenziali (ad esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e ai candidati ad un impiego. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

