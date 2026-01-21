Il Caaf Cgil Toscana offre una formazione gratuita in vista della campagna fiscale 2026. Sono aperte le selezioni per circa 100 assunzioni a tempo determinato negli uffici di Grosseto e della regione. Questa opportunità consente di acquisire competenze utili nel settore fiscale e di partecipare a un percorso di inserimento lavorativo. Per maggiori dettagli e requisiti, consultate le comunicazioni ufficiali del Caaf Cgil Toscana.

Un’opportunità di formazione e lavoro da non perdere grazie al Caaf Cgil Toscana. In vista della campagna fiscale 2026, infatti, sono state ufficialmente aperte anche a Grosseto e in tutta la provincia le procedure di selezione per il reclutamento di circa 100 nuovi operatori, da assumere a tempo determinato negli uffici di tutta la regione. Gli assunti, al termine del percorso di formazione di 100 ore, propedeutico e del tutto gratuito, saranno in grado di raccogliere i documenti e compilare le dichiarazioni fiscali degli utenti che si rivolgeranno agli uffici del Caaf. La selezione per il corso, che al termine permette di ottenere un attestato di operatore fiscale, è aperta a studenti, laureati, laureandi o diplomati nell’area giuridico economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Formazione gratuita con Caaf Cgil. Campagna fiscale, assunzioni

Formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil ToscanaIl Caaf Cgil Toscana offre opportunità di formazione gratuita e posti di lavoro a tempo determinato ad Arezzo, in vista della campagna fiscale 2026.

CAAF CGIL Parma, campagna fiscale 2025: la selezione del personale prosegue fino a lunedì 19 gennaioIl CAAF CGIL Parma sta raccogliendo le candidature per la campagna fiscale 2025.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana; Caaf Cgil Toscana assume 100 persone: i requisiti e come fare domanda; Lavoro con formazione gratuita: Caaf Cgil cerca 100 operatori fiscali per il 2026; Formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana.

Formazione gratuita con Caaf Cgil. Campagna fiscale, assunzioniUn’opportunità di formazione e lavoro da non perdere grazie al Caaf Cgil Toscana. In vista della campagna fiscale 2026, infatti, sono state ufficialmente aperte anche a Grosseto e in tutta la provinci ... lanazione.it

Formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil ToscanaAnche ad Arezzo posti a tempo determinato per la campagna fiscale 2026. Il corso intensivo di 100 ore per i nuovi operatori al via a marzo ... msn.com

Ufficio informagiovani. NEU SONG. · are you ready. Nuovo inizio di formazione professionale GRATUITA in piattaforma online “ Segretaria/o di studio medico “ Nuovi ingressi, nuove proposte, nuovi progetti… Noi siamo altro - facebook.com facebook

I posti sono quasi esauriti! 5 giorni di #formazione gratuita a #Torino per acquisire competenze sull' #europrogettazione Visione e approccio pratico per trasformare le idee in #progetti finanziabili Scopri di più: progettare-in-italia.progeu.org/formazione/ #proge x.com