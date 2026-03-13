ASL Foggia-Sanitaservice Avvisi pubblici di selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato

L’ASL di Foggia ha pubblicato due avvisi pubblici di selezione per assumere personale a tempo pieno e indeterminato. Le comunicazioni riguardano diverse posizioni e sono rivolte a candidati interessati a lavorare nel settore sanitario. Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate negli avvisi, che sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente.

La commissione esaminatrice per l'avviso relativo all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 16 ausiliaripulitori - categoria a – posizione a - contratto CCNL Sanità Privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS (di cui n. 3 unità riservate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della l. 6899), è composta da:? dott. Vito Sollazzo, Direttore del Dipartimento Area Medica ASL Foggia, con funzione di Presidente; ? dott.ssa Carla Lara d'Errico, Coordinatrice del Servizio Infermieristico nel Distretto Socio Sanitario 52 di ASL Foggia.