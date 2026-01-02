Gepafin assume a tempo indeterminato | la nuova selezione

Gepafin, la finanziaria della Regione Umbria, ha avviato una selezione per assumere un esperto in gestione e politiche di ingegneria finanziaria. L’assunzione è a tempo indeterminato, con contratto full-time. La procedura prevede una valutazione dei titoli e un colloquio. Questa opportunità è rivolta a professionisti interessati a contribuire allo sviluppo economico e alle politiche finanziarie del territorio.

Gepafin, la finanziaria della Regione Umbria, assume personale. La società ha indetto una selezione per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro full-time di un 'Esperto in gestione e politiche di ingegneria finanziaria a supporto delle imprese'.

