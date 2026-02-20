Giustizia | 300 precari verso l’assunzione a tempo indeterminato

Il Parlamento ha approvato la legge che permette l’assunzione di 300 precari della giustizia a tempo indeterminato. La decisione arriva dopo mesi di attesa, in risposta alle richieste degli operatori che lavorano con contratti temporanei. Molti di loro, che da anni svolgono funzioni fondamentali negli uffici giudiziari, ora potranno avere una stabilità lavorativa. La scelta mira a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e a riconoscere il contributo di chi opera dietro le quinte. La prossima fase riguarda le procedure di assunzione.

Lieto fine per gli operatori della giustizia: il Parlamento sblocca le assunzioni a tempo indeterminato. Un significativo passo avanti per centinaia di professionisti calabresi e di altre regioni italiane che operano nei tribunali, nei musei e in altri servizi pubblici essenziali. Il Parlamento ha approvato una norma che prevede la stabilizzazione degli “ex tirocinanti ministeriali” attraverso l’assunzione a tempo indeterminato nel corso del 2026, ponendo fine a un lungo periodo di precariato. L’iniziativa, frutto dell’impegno del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, apre nuove prospettive per questi lavoratori e per la qualità dei servizi offerti ai cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

