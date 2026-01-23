I dati sugli ascolti tv di ieri, giovedì 22 gennaio 2026, offrono un quadro delle preferenze del pubblico italiano. La prima serata ha visto confrontarsi programmi come Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 Sera, consentendo di analizzare quale trasmissione abbia registrato i risultati più elevati in termini di spettatori. Questa panoramica aiuta a comprendere le tendenze e le scelte degli spettatori nelle diverse fasce della serata.

La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 22 gennaio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai1) su La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere prima di Striscia la Notizia (Canale 5) e Splendida Cornice (Rai3). Ai piedi del podio Piazza Pulita (La7), Ore 14 Sera (Rai2), Dritto e Rovescio (Rete4), Safe House (Italia1), Celta Vigo-Lilla (Tv8) e Un principe per Natale (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri giovedì 22 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 Sera

Ascolti tv giovedì 22 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La NotiziaEcco i risultati degli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026, con particolare attenzione alla sfida tra Don Matteo 15 su Rai 1 e Striscia La Notizia su Canale 5.

Ascolti tv, "Striscia" contro "Don Matteo": chi ha vinto ieri seraIeri sera, giovedì 22 gennaio 2026, si è svolto un confronto tra

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri giovedì 15 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Harry Potter e Ore 14; Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari; Ascolti tv giovedì 15 gennaio, chi ha vinto la sfida?; Ascolti TV ieri sera, 15 gennaio 2026: chi ha vinto tra Don Matteo e Forbidden Fruit?.

Ascolti tv giovedì 22 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La NotiziaGli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026. Chi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai 1 e Striscia La Notizia, in prima serata su Canale5 ... fanpage.it

Ascolti tv giovedì 22 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo e Striscia la Notizia, si rinnova la sfida De Martino-ScottiRai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di lunedì 19 gennaio ha mescolato film e serie tv. Dalla nuova puntata de Don Matteo alla sfida tra De Martino e Gerry ... ilmessaggero.it

Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026, il debutto di Striscia la Notizia in prima serata, nell'Access Prime Time sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi x.com

Ieri sera, la fiction di Sabrina Ferilli ha fatto ascolti record!!! facebook