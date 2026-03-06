Ascolti tv ieri giovedì 5 marzo chi ha vinto tra Don Matteo Zalone Masterchef Ore 14 Del Debbio e Formigli

Ieri sera, giovedì 5 marzo, sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno attirato l’attenzione del pubblico e degli ascolti. Tra questi, Don Matteo 15, Checco Zalone, Masterchef, Ore 14, Dalla Vigna e Formigli. La sfida tra i principali programmi si è concentrata sulla prima serata, con dati di ascolto che hanno evidenziato le preferenze degli spettatori in questa giornata.

La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 5 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), davanti all’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Quo Vado con Checco Zalone (Canale 5) e Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio Masterchef (Sky Uno), Piazzapulita (La7), Dritto e Rovescio (Rete 4), Ore 14 Sera (Rai 2), Mission Impossible (Italia 1), Only Fun Comico (Nove), 2012 (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri giovedì 5 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Zalone, Masterchef, Ore 14, Del Debbio e Formigli Ascolti tv ieri giovedì 22 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 SeraLa Rai centra il tris nella giornata di giovedì 22 gennaio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri giovedì 29 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 SeraLa Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 29 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Altri aggiornamenti su Don Matteo. Temi più discussi: Ascolti tv ieri (26 febbraio): Sanremo da record, la ‘rivincita’ di Carlo Conti. Il dato storico della terza serata; Don Matteo 15 cancellato, perché non va in onda stasera e quando torna; Ascolti TV ieri sera, 26 febbraio 2026: il risultato della terza serata di Sanremo; Quanto vince il vincitore di MasterChef Italia tra montepremi in gettoni d'oro, libro di ricette e corso ALMA. Ascolti tv giovedì 5 marzo: Don Matteo 15, Quo vado?, PiazzapulitaAscolti tv 5 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv ieri (5 marzo): infallibile Raoul Bova, De Martino e Gerry Scotti sono pariDon Matteo trionfa con il 21,7% di share e 3,7 milioni di spettatori, Checco Zalone al 16,5%, Cucciari vola oltre il milione: tutti i dati Auditel ... libero.it Don Matteo 15, vi è piaciuta l’ottava puntata. Cosa ne pensate Il bacio di Diego e Caterina nel finale dell’episodio 8 apre un nuovo scenario. Sta nascendo l’amore tra il Capitano e il Maresciallo Giulia si allontana sempre di più. Anche loro però sono dav - facebook.com facebook E anche l'ottava puntata è terminata! Grazie per essere stati con noi Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo episodio "al bacio" di #DonMatteo15 x.com