Ascolti TV 5 marzo 2026 chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Quo Vado | i dati di Gerry Scotti e Stefano De Martino

Nella serata di giovedì 5 marzo 2026, gli ascolti tv hanno visto in prima serata su Rai1 la messa in onda di Don Matteo 15 con Raoul Bova, mentre su Canale 5 è andato in onda Checco Zalone con il film Cado dalle nubi. I dati di ascolto sono stati diffusi da Gerry Scotti e Stefano De Martino, offrendo un confronto tra le due trasmissioni.