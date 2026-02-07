Questa mattina i carabinieri di Arzano hanno arrestato due giovani durante un blitz. I militari hanno trovato una pistola con la matricola abrasa, già pronta a sparare. Durante i controlli, hanno anche scoperto un cane armato, che ha attirato l’attenzione. I due ragazzi sono stati portati in caserma, mentre la pistola e l’animale sono stati sequestrati. I controlli continueranno per tutta la giornata.

Arzano: In manette due giovani: sequestrata una pistola con matricola abrasa pronta a sparare. Controlli massicci ad Arzano per i carabinieri della locale Tenenza e della compagnia di Casoria. In serata un doppio arresto. A finire in manette un 22enne napoletano già noto alle forze dell’ordine e un 23enne incensurato di Casoria. L’accusa è di detenzione di arma clandestina e ricettazione. I carabinieri di Arzano hanno notato i due a via Alberto Barone accanto a uno scooter. Fermati, l’incensurato non ha opposto resistenza mentre il 22enne ha tentato di fuggire a piedi. Rincorso, è stato raggiunto e bloccato poco dopo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Arzano: Pistola carica e cane armato. Carabinieri intensificano i controlli, 2 persone arrestate

