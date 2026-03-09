Controlli dei Carabinieri durante il fine settimana denunciate cinque persone

Durante il fine settimana, i Carabinieri di Avellino hanno condotto controlli sul territorio che hanno portato alla denuncia di cinque persone. Le operazioni sono state parte di un’attività continua di prevenzione e contrasto a comportamenti illeciti, svolte dal Comando Provinciale per garantire la sicurezza urbana. Le verifiche si sono concentrate su diverse zone della città e dei paesi limitrofi.

La costante opera di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto verso ogni forma di “devianza” promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, non si arresta durante i giorni festivi. Numerose pattuglie della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno concentrato la propria azione in special modo sui luoghi di ritrovo, eseguendo accurati controlli sia nei pressi dei locali pubblici che lungo le arterie di maggiore afflusso. All’esito del servizio sono state cinque le persone deferite in stato di libertà poiché inosservanti di disposizioni legislative anche di natura speciale. Due cittadini di origine rumena sono stati intercettati a bordo di un furgone carico di rifiuti speciali e non, che stavano raccogliendo e trasportando in assenza di qualsiasi autorizzazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

