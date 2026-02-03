Piantedosi alla Camera | L' evento di sabato era la resa dei conti con lo Stato democratico

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha parlato alla Camera sull’evento di sabato. Ha detto che si è fatto un grande lavoro e che sono stati evitati danni più gravi. Piantedosi ha definito quell’episodio come una resa dei conti con lo Stato democratico.

"Siamo di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, illustrando alla Camera l'informativa del Viminale sui fatti avvenuti a Torino il 31 gennaio, apertasi con un lungo applauso in solidarietà degli agenti feriti., "È possibile dire che stiamo registrando un innalzamento del livello dello scontro che, per certi versi e pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche che hanno caratterizzato alcune fasi del nostro passato".

