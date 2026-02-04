La serata al Cocoricò si avvicina e gli studenti sono in fermento. Per i 100 giorni alla maturità, l’evento di quest’anno sarà dedicato alle vittime della tragedia di Capodanno a Crans Montana. Un modo per ricordare e dire basta a simili incidenti. La serata promette di essere un momento di confronto e riflessione, con tanta voglia di andare avanti senza dimenticare.

Pesaro, 4 febbraio 2026 - La serata più attesa dagli studenti si sta avvicinando. L’evento dei 100 giorni all’esame di maturità quest’anno sarà dedicata alle vittime di Capodanno a Crans Montana. Lorenzo, cuore di papà e autista del 118 è il nuovo campione alla Ruota della Fortuna: “Tutto per i miei figli” L’evento si fa in tre per i maturandi di 4 regioni: le date. Tre le date, il 9, 10 e 13 marzo i maturandi di Marche, Emilia Romagna, Toscana e Umbria si ritroveranno al Cocoricò di Riccione, in provincia di Rimini. Sotto la Piramide vetrata, simbolo di notti di festa e divertimento per tutta Italia ed Europa, partirà un messaggio di vicinanza e un monito per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 100 giorni alla maturità, maxi evento al Cocoricò nel ricordo dei ragazzi morti a Crans Montana: "Mai più tragedie simili"

Oggi a Crans-Montana si procederà al rimpatrio di cinque delle sei vittime italiane dell’incendio.

A Martigny, in Svizzera, si svolge una cerimonia ufficiale per ricordare le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove sono state confermate 40 vittime e numerosi feriti, molti minorenni.

Cento giorni alla maturità: festa dedicata alle vittime di Crans-MontanaUno spazio commemorativo al Cocoricò. Gli organizzatori: Sicurezza fondamentale Studenti di Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria si ritroveranno al Cocoricò di Riccione (Rimini) per la festa dei ... youtvrs.it

Maturità: si celebra rito dei 100 giorniROMA, 12 MAR - Cento giorni alla Maturità: sale la febbre per una delle tappe più importanti della vita e per esorcizzare l'ansia, ogni anno, generazione dopo generazione, gli studenti festeggiano ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Corriere della Sera. . La notte di Capodanno in Svizzera, mentre nel bar Le Constellation di Crans-Montana si consumava la tragedia per 41 ragazzi (40 morti subito, uno morto nei giorni scorsi, ndr), all’ospedale universitario di Losanna partiva una corsa cont - facebook.com facebook

Crans-Montana, Roma critica ma non agisce x.com