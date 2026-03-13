Arte ponchielliana a Maggianico

Proseguono le iniziative per riscoprire e per restituire alla comunità (non solo) lecchese lo straordinario patrimonio culturale, paesaggistico, letterario e musicale rappresentato dal parco e dalla villa Ponchielli, Gerosa Crotta di Maggianico. Durante quest'anno le aperture saranno speciali poiché nel 2026 si concentrano diverse ricorrenze legate alla vita e all'arte del Maestro Amilcare Ponchielli: a partire dal 170° della rappresentazione della sua prima versione de I Promessi Sposi, fino al 150° dell'opera sua più nota, La Gioconda, senza infine dimenticare i 140 anni dalla sua morte avvenuta a Milano nel 1886. Il primo appuntamento in calendario è fissato per domenica 15 marzo 2026 dalle ore 10.