Nuovo nido a Maggianico La Vigna crescerà quattordici bambini

LECCO Mentre i lavori per costruire il nuovo asilo comunale di Lecco sono fermi al palo, dalla parrocchia di Maggianico annunciano l’apertura di un nuovo nido. Si chiama La Vigna e aprirà i battenti il prossimo settembre. Per cominciare ci sarà posto per 14 bambini dai 9 mesi fino ai 3 anni di età. In caso di necessità e ulteriori richieste. la disponibilità verrà probabilmente ampliata. "Il nido sarà certamente accreditato – spiega la coordinatrice Giovanna Fazzini -. Il nido è infatti gestito dalla Scuola San Giuseppe della parrocchia di Maggianico, che è scuola paritaria riconosciuta". Il costo delle rette verrà comunicato al momento dell’iscrizione, dopo l’open day già in programma sabato prossimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

