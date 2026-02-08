In partenza per il restauro l' Adorazione dei pastori di Maggianico

L’Adorazione dei pastori di Maggianico sta per partire per il restauro. La tela secentesca, che decora la chiesa, sarà sistemata nel 2025 grazie a un progetto dell’associazione “Giuseppe Bovara”. La parrocchia ha deciso di investire circa 12 mila euro per ridare vita a un patrimonio artistico importante per il paese.

Dopo la grande partecipazione per rendere possibile il restauro, la tela è stata prelevata e portata in laboratorio a Bergamo Nel 2025 l’associazione “Giuseppe Bovara” aveva proposto alla parrocchia di Maggianico di destinare al restauro della tela secentesca dell'Adorazione dei Pastori (per un costo complessivo di 12.000 euro), situata nella cappella del battistero della parrocchiale, le libere offerte raccolte in occasione di eventi e iniziative culturali. “Un grazie speciale alla famiglia Invernizzi - commentano i volontari dell'associazione - che ha messo generosamente a libera disposizione Casa Ghislanzoni, e a Maria Antonietta Ponchielli, pronipote del Maestro, che ha reso speciali le visite alla villa maggianichese appartenuta alla sua famiglia.🔗 Leggi su Leccotoday.it

L'«Adorazione dei pastori» di Francesco Dal Ponte presenta una Natività raccolta e delicata, dove pastori, animali e Sacra Famiglia emergono da una fiamma unica.

È iniziato il restauro a cantiere aperto del dipinto

