Napoli arrestato latitante del clan Andolfi | era nascosto in casa
A Barra i Carabinieri catturano il latitante Ciro Andolfi, ricercato dal 2022 e inserito tra i “primi 100” più pericolosi: era nascosto in un vano in muratura. Napoli, 24 dicembre 2025 – È finita nel quartiere Barra la latitanza di Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022 e considerato elemento di spicco del clan camorristico AndolfiCuccaro. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli su delega della Procura della Repubblica, che ha illustrato i dettagli dell’operazione. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno, infatti, rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
