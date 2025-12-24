A Barra i Carabinieri catturano il latitante Ciro Andolfi, ricercato dal 2022 e inserito tra i “primi 100” più pericolosi: era nascosto in un vano in muratura. Napoli, 24 dicembre 2025 – È finita nel quartiere Barra la latitanza di Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022 e considerato elemento di spicco del clan camorristico AndolfiCuccaro. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli su delega della Procura della Repubblica, che ha illustrato i dettagli dell’operazione. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno, infatti, rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, arrestato latitante del clan Andolfi: era nascosto in casa

Leggi anche: Catturato il latitante Ciro Andolfi, tra i 100 più pericolosi: era nascosto in un buco dietro il termosifone

Leggi anche: Era latitante in Germania, arrestato esponente del clan Brunetto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi: era nascosto in bunker; Arrestato uno dei latitanti più pericolosi d'Italia: il ras Ciro Andolfi si nascondeva a casa sua; Camorra: arrestato latitante Ciro Andolfi, fra i 100 più pericolosi. Ecco dove si nascondeva; Napoli, arrestato latitante Andolfi: ecco il suo nascondiglio-tunnel dietro un termosifone.

Napoli, catturato il boss Ciro Andolfi: tra i 100 latitanti più pericolosi - Dopo tre anni di latitanza, il boss Ciro Andolfi viene arrestato a Napoli: smantellato il rifugio segreto e interrotte le estorsioni a Barra e dintorni. notizie.it