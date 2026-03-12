Con le armi durante la Festa di santa Rosa turco condannato a 3 anni e 4 mesi

Durante la Festa di Santa Rosa, un cittadino turco è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione dopo il ritrovamento di armi, tra cui anche da guerra. Le armi sono state trovate poche ore prima del trasporto della Macchina, e secondo gli inquirenti, sarebbero state destinate ad attività illecite legate a scontri tra bande criminali turche rivali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell'indagine.

Detenzione di armi clandestine, anche da guerra, l'accusa. Baris Kaya, insieme ad Abdullah Atik (suicida in carcere), non voleva fare un attentato: la ricostruzione Non volevano sparare sulla folla durante la Festa di santa Rosa. Le armi, tra cui anche da guerra, con cui sono stati trovati a poche ore dal trasporto della Macchina, sarebbero state destinate ad attività, certamente illecite, legate al contrasto tra bande criminali turche rivali. Quella capeggiate dal boss della mafia turca Baris Boyun e da Ismail Atiz, entrambi arrestati proprio a Viterbo? Per detenzione di armi clandestine, l'unico reato ipotizzato durante il corso delle indagini, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi Baris Kaya, il 23enne curdo arrestato il 3 settembre insieme ad Abdullah Atik, turco di 26 anni. Viterbo, con le armi alla festa di Santa Rosa: suicida in carcere Abdullah Atik. «Non sopportava la detenzione»Lo hanno trovato impiccato nella sua cella. «Era un detenuto fragile, non sopportava la detenzione», sottolinea il suo avvocato. Il giovane era già sottoposto a controllo perché si temeva potesse ...