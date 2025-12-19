Mazzette per 8.000 euro nascoste in macchina funzionario di Nichelino condannato

Un funzionario di Nichelino condannato a oltre quattro anni di carcere per aver nascosto 8.000 euro in una macchina, nell’ambito di un caso di corruzione nell’esercizio delle sue funzioni. La sentenza evidenzia la gravità del comportamento illecito e sottolinea l’impegno delle autorità nel contrastare pratiche corrotte. Un episodio che riaccende il dibattito sulla trasparenza e l’etica nella pubblica amministrazione.

Quattro anni e quattro mesi di carcere per il reato di corruzione nell’esercizio della funzione (e non corruzione propria). È terminato con la riqualificazione del reato e una condanna a questa pena ieri, 18 dicembre, il processo di primo grado all'ex funzionario comunale di Nichelino Antonio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

