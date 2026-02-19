Niccolò Fabi al Belvedere di San Leucio per il suo unico concerto in Campania

Niccolò Fabi si esibirà al Belvedere di San Leucio, scegliendo questa location per il suo unico concerto in Campania. Il cantautore romano ha deciso di esibirsi in una cornice suggestiva, con vista sulla Reggia di Caserta, attirando fan da tutta la regione. La data dell’evento è stata annunciata poche settimane fa e già si registrano molte prenotazioni. La serata promette un’atmosfera intima, con le sue canzoni più amate e qualche sorpresa. I biglietti sono disponibili online e stanno andando a ruba.

Anche Niccolò Fabi sceglie Caserta per il suo unico concerto in Campania: si esibirà al Belvedere di San Leucio. Biglietti in vendita da oggi. Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell'ultimo album "Libertà negli occhi", quest'estate Niccolò Fabi tornerà live, insieme ai suoi compagni di viaggio, sui palchi delle principali rassegne musicali e di prestigiosi luoghi all'aperto della nostra penisola, tra anfiteatri storici e arene sotto le stelle. Sabato 13 giugno 2026 si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, nel suo unico concerto in Campania.