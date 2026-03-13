Arianna Fontana si trova di fronte a una decisione importante mentre lancia una moneta in un momento di riflessione. La campionessa si interroga sulla possibilità di continuare o di interrompere la propria carriera, lasciando che siano le motivazioni a fare la differenza. L'evento si svolge a Berbenno di Valtellina, dove Fontana si prende del tempo per valutare il suo futuro sportivo.

Berbenno di Valtellina, 13 marzo 2026 – Arianna Fontana a un bivio. Continuare nella carriera che l’ha affermata come l’atleta italiana più medagliata di sempre oppure mettere la parola fine alla sua esperienza nello short track, disciplina finita nei radar tricolori grazie, soprattutto, ai suoi successi e, nel bene e nel male, alle sue vicende sportive. La campionessa valtellinese, per il momento, lascia aperte tutte le porte. Decisive, come sempre è accaduto in carriera, saranno le motivazioni. L’azzurra l’ha spiegato a corredo di un servizio comparso sulle pagine social di Dao Sport, l’agenzia di managment sportivo che rappresenta Fontana dal 2012. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Arianna Fontana lancia la moneta: continuare o smettere? "Conteranno le motivazioni"

