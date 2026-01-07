Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Arianna Fontana lancia una linea d' abbigliamento per i suoi tifosi
In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana presenta una linea di abbigliamento dedicata ai suoi tifosi. Un progetto che unisce passione e stile, offrendo ai supporter un modo per sostenere gli atleti durante l'evento. La preparazione per le Olimpiadi coinvolge ogni aspetto, dagli allenamenti alle iniziative di coinvolgimento del pubblico, sottolineando l'importanza di un approccio accurato e coordinato.
Per preparare un'edizione delle Olimpiadi non si lascia nulla al caso, negli allenamenti, ma non solo. Ecco dunque che nella giornata di ieri, a un mese esatto dalla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana, campionessa di short-track e atleta italiana più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
