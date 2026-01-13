Adesivi e felpe è il Team di Arianna Fontana | la regina del ghiaccio lancia la linea di merchandising per i fan

Arianna Fontana, campionessa olimpica e icona del ghiaccio, presenta la sua linea di merchandising. La collezione include adesivi e felpe pensati per i fan, offrendo diverse opzioni di prezzo e stile. Dai semplici adesivi alle felpe con cappuccio, ogni articolo riflette l’identità della regina dello short track. Una proposta accessibile e varia, ideale per chi desidera sostenere e condividere la passione per l’atleta.

Sondrio – Si va dall'oggetto più economico – l'adesivo fustellato, in due versioni (le iniziali AF sormontate da corona tricolore a cinque punte dorate oppure la medesima corona a inframmezzare la scritta 'Andiamo Y'all', a 3,95 euro l'uno – a quello più costoso, la felpa bianca con cappuccio acquistabile per 30,95. Sul petto, campeggia in stampatello il suo nome: Arianna Fontana. A 20 anni dal primo bronzo a Torino (quando di anni ne aveva soltanto 15) e alla vigilia della sua sesta Olimpiade invernale – traguardo finora mai raggiunto da nessuno - l'atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi olimpici invernali si è concessa un po' di sana autocelebrazione.

